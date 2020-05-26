Можно ли определить бессимптомного заболевшего коронавирусом самостоятельно

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26 мая 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, можно ли самостоятельно выявить бессимптомного заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно статистике, количество бессимптомных больных в России превышает 40%.

Врач подчеркнул, что если у человека нет никаких симптомов коронавируса, то определить, болен он или нет, можно только при помощи лабораторного тестирования. «Внешне без каких-либо симптомов определить зараженного нельзя», - сказал Карабиненко.

Он добавил, что в лаборатории проверяют анализы человека на наличие определенных антител, которые указывают либо на то, что человек болеет COVID-19 или уже выздоровел, либо на то, что заражения не было.