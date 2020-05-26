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В чем принципиальное отличие COVID-19 от свиного гриппа

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

В чем принципиальное отличие COVID-19 от свиного гриппа
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын рассказал, в чем заключается принципиальное отличие между коронавирусом COVID-19 и свиным гриппом.

«В сравнении со свиным гриппом у коронавирусной инфекции более длительный инкубационный период - от 6 до 14 дней. Тогда как у свиного гриппа этот инкубационный период составлял от 2 до 4 дней», - заявил Наговицын. По его словам, больные коронавирусом могут заразить гораздо больше людей, поскольку человек на протяжении всех двух недель выделяет вирус. В случае со свиным гриппом он заразен только в течение суток до появления симптомов заболевания.

АБ

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