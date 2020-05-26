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Коронавирус 26 мая: о чём должно задуматься человечество на фоне пандемии и почему вредно антибактериальное мыло

, 09:40 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 26 мая: о чём должно задуматься человечество на фоне пандемии и почему вредно антибактериальное мыло
pixabay.com

К утру 26 мая в мире коронавирус диагностирован у  5 593 566 человек. Погибли 349 852 зараженных, выздоровели 2 370 368. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

  • Доктор Мясников объяснил, почему врачи не одобряют антибактериальное мыло. По словам специалиста, оно увеличивает резистентность к антибиотикам. Для широкого применения достаточно и обычного мыла. «Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», – сказал эксперт.

  • ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19. Сотрудник организации заявил, что мир сейчас находится в середине первой волны пандемии. Он добавил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией может «подскочить» в любую минуту.

  • В Японии учёные успешно провели испытания вакцины от коронавирусной инфекции на животных. Оказывается, у них обнаружены необходимые антитела к COVID-19. Клинические испытания новой вакцины могут начаться в июле с участием нескольких десятков добровольцев.

  • Французский писатель Бернар Вербер рассказал, о чём должно задуматься человечество на фоне пандемии COVID-19. По словам философа, людям необходимо задуматься о своей деятельности, о перенаселении планеты. Он уверен, что пандемия дает каждому возможность остановиться и осознать – нельзя постоянно наращивать численность населения и разрушать природу. Кроме того, она позволяет понять, что деньги не являются ключом к счастью, а вот единение с природой, наличие гармонии между человечеством и остальной жизнью на Земле – это счастье.

  • США планируют отправить ещё 150 аппаратов ИВЛ. На минувшей неделе самолет доставил первые 50 аппаратов, которые направили в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.

 

 

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