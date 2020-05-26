В Японии вакцину от коронавируса успешно испытали на животных

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26 мая 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Японии ученые успешно провели испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных. Разработкой препарата занимается компания AnGes совместно с Осакским университетом.

Отмечается, что у испытуемых животных обнаружены необходимые антитела к коронавирусу. Отмечается, что клинические испытания новой вакцины могут начаться в июле с участием нескольких десятков добровольцев. В случае получения положительных результатов в сентябре компания может начать полномасштабные исследования, а уже к концу текущего года получить разрешение на массовое производство препарата.

Ранее Гинцбург рассказал, на каком этапе создание российской вакцины от COVID-19.