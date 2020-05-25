Гринцбург рассказал, на каком этапе создание российской вакцины от COVID-19

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25 мая 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи Александр Гринцбург рассказал, как проходят испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19.

«Проверили возможные токсичности. Результат – положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах – оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», - сообщил академик.

Он добавил, что если доклинические испытания пройдут успешно, то уже в следующем месяце ученые обратятся в Минздрав с просьбой разрешить клинические испытания на добровольцах.

Ранее некоторые исследователи уже проверили вакцину на себе.