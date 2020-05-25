Известный французский писатель рассказал, о чем должно задуматься человечество на фоне пандемии COVID-19

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25 мая 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

писатель Бернар Вербер, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Всемирно известный французский писатель-фантаст и философ Бернар Вербер в рамках разговора с журналистами рассказал, на какие выводы человечество должен натолкнуть коронавирус нового типа.

Бернар Вербер уточнил, что в настоящий момент никто не понимает, что происходит и никто не знает, "что такое COVID-19". По мнению писателя, однако, очень хорошо, что люди всегда эволюционируют, учатся адаптироваться к трудностям и становятся лучше. Фантаст выразил надежду на то, что человечество изменит свой образ жизни, чтобы всегда иметь возможность оставаться дома при необходимости. Вербер убежден, что мир никогда не будет прежним, поскольку природа уже сейчас берет реванш над человеком – даже воздух в Париже, где философ находится сейчас, стал чище.

Писатель также заметил, что людям необходимо задуматься о своей деятельности, о перенаселении планеты. Он уверен, что пандемия дает каждому возможность остановиться и осознать – нельзя постоянно наращивать численность населения и разрушать природу. Кроме того, она позволяет понять, что деньги не являются ключом к счастью, а вот единение с природой, наличие гармонии между человечеством и остальной жизнью на Земле – это счастье.

Напомним, Бернар Вербер стал широко известен после публикации романа "Муравьи".