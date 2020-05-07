Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки

Знаменитый писатель, «король ужасов» Стивен Кинг рассказал, почему на самоизоляции люди предпочитают читать страшные истории. «Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги», - отметил он.
Писатель предположил, что таким образом люди пытаются отвлечься от происходящих в реальной жизни трудностей. Согласно его теории, людям проще справиться с тревогами, когда они видят, что у главного героя книги дела обстоят гораздо хуже.
«Когда вы погружаетесь в "Если оно кровоточит", "Игру Джеральда" или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги», - считает Стивен Кинг.