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Ленин стал одним из брендов России, считает Захар Прилепин

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Ленин стал одним из брендов России, считает Захар Прилепин
Фото: pixabay.com

Владимир Ленин, наравне с Гагариным, Достоевским и Толстым, является «брендом» России, считает писатель Захар Прилепин. Он отметил, что сейчас особенно важно помнить его заветы, когда мир стоит на пороге переформирования.

По мнению писателя, Ленин стал своеобразным прорывом, причем не только для русских людей, но и для всех стран третьего мира. «Потому что Европа и англо-саксонская цивилизация, она в целом воспринимала Россию и по сей день воспринимает Россию как страну третьего мира... И вдруг Россия показала, что мы, люди периферии, люди отсталые, можем выйти на главные рубежи человечества», - заявил Прилепин.

Он также напомнил, что вождь пролетариата боролся за свободный труд, что становится особенно важно в современных реалиях, передает Мир24.

АБ

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