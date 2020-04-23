Гузель Яхина посоветовала, как перестать страдать в самоизоляции

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23 апреля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Гузель Яхина. Фото: соцсети

Автор известных романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» писательница Гузель Яхина рассказала, насколько изменился ее образ жизни после введения самоизоляции и как не впасть в депрессию при таком режиме.

Яхина призналась, что она и до пандемии проводила много времени в уединении за работой, поэтому ее распорядок жизни поменялся не сильно. Однако прибавилось беспокойство за родных и друзей, которых живут в разных городах, передаёт Мир24. «Ощущение тревоги, беспокойства за людей, которые обычно были досягаемы, можно было сесть в самолет и долететь к ним за один день, сейчас оно есть. Мне лично не хватает в этой ситуации открытости мира, ощущения, что мир твой, что границ осталось мало, что можно завтра перебраться в другое место в России или за рубежом, и точно так же к тебе могут приехать люди из других стран», - призналась писательница.

При этом она посоветовала людям, страдающим в самоизоляции, выйти из позиции жертвы и найти интересное и важное для себя дело. Это может быть занятие музыкой или написание текстов, помощь соседям или благотворительность – главное при этом ощущать себя сильнее, отметила Яхина.