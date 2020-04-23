Евгений Морозов, исполнивший главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», оценил «бурю эмоций» зрителей фильма

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Морозов, фото из соцсети

Евгений Морозов, исполнивший сыгравший роль Ивана Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза», оценил «бурю эмоций» зрителей фильма. У сериала сразу появились поклонники и критики.

Начали критиковать актрису театра и кино Чулпан Хаматову - исполнительницу главной женской роли. Хаматова - уроженка Татарстана. Вот ее земляки и возмущались больше других, критикуя режиссёра сериала в абсолютном неведении жизни людей в татарских сёлах.

Последняя серия сериала «Зулейха открывает глаза» на «России 1» была показана 22 апреля. Телезрители активно делятся впечатлениями о самом фильме и об актёрах.

Этот сериал оценен как самый рейтинговый в этом телесезоне. По мнению Евгения Морозова, это всё благодаря телезрителям. Актёр поблагодарил зрителей за все эмоции и написал в соцсети: «Это уже ваших рук дело, люди-зрители! Спасибо вам за интерес и бурю эмоций… р-а-а-азных эмоций!».

Народная артистка России Чулпан Хаматова знает, что ее ругают за роль в сериале «Зулейха открывает глаза» . По словам Хаматовой, ей начали массово поступать оскорбления. Сериал снят по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. Он получил литературные премии «Ясная Поляна» и «Большая Книга».

«Зулейха» – это не «исторический фильм», а мелодрама в историческом антураже почти столетней давности. Незатейливый роман Яхиной состоит из выстроенных в линеечку простодушных описаний передвижения героини в пространстве и времени.