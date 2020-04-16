Хаматова рассказала, как ее ругают из-за роли в сериале о судьбе татарской женщины

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Чулпан Хаматова, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Народная артистка России Чулпан Хаматова сообщила, что ее ругают за роль в сериале «Зулейха открывает глаза» . По словам Хаматовой, ей начали массово поступать оскорбления. Сериал снят по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. Он получил литературные премии «Ясная Поляна» и «Большая Книга».

В книге и сериале рассказывается, как зимой 1930 года семью Зулейхи во время коллективизации раскулачили, потом у жительницы татарского села убили мужа, а ее саму вместе с сотнями других людей отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. До места добираются из 300 всего 30 ссыльных.

Гузель Яхина признавалась, что видит в главной роли Чулпан Хаматову.

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений, и обвинений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала Хаматова в интервью в прямом эфире своего благотворительного фонда.