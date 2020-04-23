Пока Зулейха открывала и закрывала глаза, зрители и критики переругались

Аргументы Недели → Кино 13+

23 апреля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Восьмисерийный телефильм «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузели Яхиной вышел в исключительно неудачное для него время. Обозлённые и раздражённые люди в поисках врага, укравшего у них нормальную жизнь, сидя под домашним арестом, наткнулись взглядом на телеэкран – и враг был обнаружен.



На самом деле там не обнаружено ни одного эстетического и этического преступления из числа тех, в которых обвиняют и книгу, и сериал.



«Зулейха» – это не «исторический фильм», а мелодрама в историческом антураже почти столетней давности. Незатейливый роман Яхиной состоит из выстроенных в линеечку простодушных описаний передвижения героини в пространстве и времени. Изначальная татарская тема совершенно растворяется, таким образом, в саге о выживании интернационального коллектива в суровых условиях. Ничего антисоветского, русофобского, антитатарского и так далее в книге нет и в помине. Правда, в ней нет и руководящей идеи – то есть зачем всё это рассказывается, объяснить трудно. Недостаточность мастерства автора сказывается на каждом шагу – скажем, выгружены на берег тридцать переселенцев. Но живые человеческие лица, с биографией, с чертами характера, есть у трёх-четырёх персонажей, остальные идут как безликая массовка. Полгода тесного общения – и ни одной драмы страстей, при нескольких женщинах в коллективе.



И почему эти странные люди, оказавшись в тайге, не насушили грибов на зиму? Автора не заботят вопросы правдоподобия или психологии, но для немудрёного рассказа её техники примитивного ткачества оказалось вполне достаточно – увлеклись же тысячи читателей. А миллионы зрителей – не увлеклись. Режиссёр «Зулейхи» Егор Анашкин – опытный профессионал, и на его счету есть по крайней мере одна полноценная творческая удача, сериал «Деньги». Роль Зулейхи формально большая, протяжённая. Но исключительно однообразная – и играть Чулпан Хаматовой, в сущности, нечего. Для исполнения роли открывающей глаза Зулейхи, конечно, понадобились лучшие актёрские глаза страны, а они находятся на лице Хаматовой. И она их прилежно закрывает и открывает.



Из судьбы «Зулейхи» можно вывести урок: всё надо делать вовремя. Скажем, во время карантина, видимо, не следует показывать фильмы, хоть как-то затрагивающие национальный вопрос. Осторожнее следует быть с картинами на исторические темы. Идеальный выход – показывать «Петербургские тайны», один из первых русских сериалов 1990-х с великолепными актёрскими работами и сюжетом, не задевающим никакие группы населения в принципе.



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