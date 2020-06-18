Экономист заявил, что сокращать новогодние каникулы из-за коронавируса не стоит

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18 июня 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации вынужденных нерабочих дней, которые были объявлены из-за пандемии коронавируса в этом году, предложил сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

Экономист Денис Ракша считает, что данное предложение не изменит положение в стране.

«Нет, не спасет. Мы стояли формально два месяца. В новогодние праздники можем выгадать дней пять. Но весь частный бизнес все равно уйдет на каникулы. То есть можно заставить работать госучреждения. Компании непрерывного цикла так и так работают, к ним это вообще не относится», - добавил эксперт.