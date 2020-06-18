Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Экономист заявил, что сокращать новогодние каникулы из-за коронавируса не стоит

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист заявил, что сокращать новогодние каникулы из-за коронавируса не стоит
фото: pixabey

Сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации вынужденных нерабочих дней, которые были объявлены из-за пандемии коронавируса в этом году, предложил сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

Экономист Денис Ракша считает, что данное предложение не изменит положение в стране. 

«Нет, не спасет. Мы стояли формально два месяца. В новогодние праздники можем выгадать дней пять. Но весь частный бизнес все равно уйдет на каникулы. То есть можно заставить работать госучреждения. Компании непрерывного цикла так и так работают, к ним это вообще не относится», - добавил эксперт.

СЕ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью