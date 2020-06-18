Умерший экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев не дожил до суда с президентом РФ 12 дней

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18 июня 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

СМИ сообщают, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.

Официального подтверждения этой информации пока что нет. В конце мая он попал в больницу в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Тогда же сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких на аппарате ЭКМО. Ему было 58 лет.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет, и успел несколько раз попасть в скандальные истории, последней из которых стала видеозапись того, как тогдашний глава региона вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

Выходка губернатора вызвала большой резонанс, дело дошло до того, что главу Чувашии исключили из «Единой России», а затем, 29 января президент РФ отрешил его от должности.

На встрече с общественностью Вологодской области Путин заявил, что Игнатьев лишен «чувства уважения к людям».

«То, что я увидел - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут», – заявил тогда Путин.

Игнатьев, спустя почти четыре месяца посчитал решение несправедливым и 20 мая подал в Верховный суд РФ административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий. Иск был принят к рассмотрению, а судебное заседание назначили на 30 июня 2020 года. По некоторым данным, иск бывшего губернатора принял к производству судья Вячеслав Кириллов, который в 2003-2007 годах работал в Верховном суде Чувашии.

Эксперты считают, что шансов выиграть суд у Игнатьева не было. По словам политолога Константина Калачева, в указе об отставке было сказано об утрате доверия, а президент не обязан расшифровывать это понятие.

«Я не юрист, но прекрасно понимаю, что перспектив у иска Игнатьева нет даже по чисто правовым основаниям», – сказал Калачев.

По некоторым данным, Игнатьев подал иск, когда состояние его здоровья требовало госпитализации.