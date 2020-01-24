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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Глава Чувашии спровоцировал шквал негатива, заставив офицера МЧС прыгать за ключами

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чувашии спровоцировал шквал негатива, заставив офицера МЧС прыгать за ключами
Смотр спецтехники в Чувашии. Фото: скриншот

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, уже неоднократно оказывавшийся в центре скандалов, «отличился» в очередной раз, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой машины.

Накануне во время смотра спецтехники, находящейся на вооружении аварийно-спасательных служб республики, глава Чувашии Михаил Игнатьев оригинальным образом вручил ключи от новых пожарных машин офицерам МЧС. Фрагмент вручения, где Игнатьев высоко поднимает руку с ключами, и сотруднику МЧС приходится подпрыгивать, чтобы забрать их, попал в сеть и вызвал шквал негатива. В официальный ролик о мероприятии этот фрагмент, конечно же, не вошел.

 

В сети очень бурно отреагировали на это видео. Самые вежливые комментарии были такими: «Надо было дать под дых, плюнуть в рожу и забрать ключи».

Пресс-служба главы Чувашии оправдала действия Игнатьева тем, что Михаил Васильевич и офицер МЧС давно знакомы и даже дружны, и все происходило как шутка, «на позитиве». Но интернет-общественность очень скептически восприняла такие «шуточки». Для тех, кто не в курсе, сетевые комментаторы уточнили, что это тот самый Игнатьев, который ранее призывал «мочить журналистов», критикующих власть, а затем еще и втянул РПЦ в этот скандал.

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ЛЧ

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