Освящение от «коррупции, взяточничества и мракобесия» не понравилось главе Чувашии, он начал

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20 января 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу и расправиться с неугодным журналистом, но добился лишь того, что подставил РПЦ.

15 января местный журналист, автор петиции «За отставку Главы Чувашии Михаила Игнатьева» стал заказчиком необычного обряда. По его просьбе настоятель храма из села Шоршелы, иерей Евгений Гаврилов освятил Дома правительства с прочтенными молитвами от «коррупции, взяточничества и мракобесия» и передал иконы в дар администрации Главы Чувашии.

«Мы сегодня здесь освятили здание, попросили у Господа помощи, чтобы Господь защитил нас, дал нам разума, в процветании нашей республики, чтобы оградил нас от бед и напасти, чтобы мы с вами были друг перед другом честны, старались бороться с коррупцией и взяточничеством, помня, что сам Иуда был предателем Христа и продал его за тридцать серебряников — то есть это была его взятка», — сказал иерей.

Отец Евгений во время обряда окропил святой водой забор административного здания, его крыльцо, вход и металлоискатели внутри здания. Дальше священника не пустили.

В общем-то все происходящее можно было бы расценить как шутку или благое пожелание, но власти отреагировали слишком бурно. Чиновники надавили на священника, заставили его оправдываться на камеру и написать заявление на журналиста в МВД, а ряд подконтрольных Игнатьеву СМИ вышли с громкими заголовками «Священнослужителя обманом позвали освятить Дом правительства Чувашии».

В результате в политические баталии была втянута РПЦ, которая вовсе и не собиралась «мочить» журналиста в угоду главе республики. Так же церковь изначально ничего плохого в освящении администрации не видела, в потом была вынуждена пойти на попятную под давлением властей. А это уже серьезный удар по репутации.

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