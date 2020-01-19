Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов, критикующих власть, а то они

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19 января 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал оппозиционных журналистов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он поздравил сотрудников региональных изданий с Днём печати.

«С утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем».

Игнатьев уточнил, что многие из журналистов-оппозиционеров не местные, они приехали в Чувашию из других регионов и не знают правил. «Отдельные журналисты, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», - цитирует главу Игнатьева издание «Правда ПФО».