Бывшего губернатора Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

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27 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.

Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Михаил Игнатьев был снят с должности губернатора в январе – президент России уволил его в связи с утратой доверия, после скандала с вручением ключей от автомобилей МЧС.

Накануне стало известно, что Игнатьев решил оспорить увольнение в суде, где ответчиком должен выступит глава государства.