Бывшего губернатора Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.
Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Михаил Игнатьев был снят с должности губернатора в январе – президент России уволил его в связи с утратой доверия, после скандала с вручением ключей от автомобилей МЧС.
Накануне стало известно, что Игнатьев решил оспорить увольнение в суде, где ответчиком должен выступит глава государства.