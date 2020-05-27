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Бывшего губернатора Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Бывшего губернатора Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.

Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Михаил Игнатьев был снят с должности губернатора в январе –  президент России уволил его в связи с утратой доверия, после скандала с вручением ключей от автомобилей МЧС.

Накануне стало известно, что Игнатьев решил оспорить увольнение в суде, где ответчиком должен  выступит  глава государства.

ДВа

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