Путин объяснил причину увольнения экс-главы Чувашии Игнатьева

//Политика 13+

4 февраля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил, по какой причине уволил Михаила Игнатьева, руководившего республикой Чувашией. Игнатьев в последнее время отличился двумя случаями: заявлением по поводу журналистов и вручением ключей от спецмашины офицеру МЧС.

Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности Вологодской области рассказал, что когда подписывал указ об увольнении Игнатьева, то исходил из того, что работа чиновника муниципального, регионального или федерального уровня невозможна без уважения к людям.

Участники встречи с Путиным интересовались, не подозревался ли экс-глава Чувашии во взятничестве, не был ли замешан в коррупционных скандалах.

Глава государства отметил, что ему ничего неизвестно о причастности к коррупции Игнатьева. "Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", - сказал президент.

Но, как сказал российский президент, Игнатьев лишен "чувства уважения к людям". "То, что я увидел - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут", - пояснил Путин снятие главы Чувашии.