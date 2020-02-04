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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Путин объяснил причину увольнения экс-главы Чувашии Игнатьева

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин объяснил причину увольнения экс-главы Чувашии Игнатьева
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил, по какой причине уволил Михаила Игнатьева, руководившего республикой Чувашией. Игнатьев в последнее время отличился двумя случаями: заявлением по поводу журналистов и вручением ключей от спецмашины офицеру МЧС.

Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности Вологодской области рассказал, что когда подписывал указ об увольнении Игнатьева, то исходил из того, что работа чиновника муниципального, регионального или федерального уровня невозможна без уважения к людям.

Участники встречи с Путиным интересовались, не подозревался ли экс-глава Чувашии во взятничестве, не был ли замешан в коррупционных скандалах.

Глава государства отметил, что ему ничего неизвестно о причастности к коррупции Игнатьева. "Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", - сказал президент.

Но, как сказал российский президент, Игнатьев лишен "чувства уважения к людям". "То, что я увидел - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут", - пояснил Путин снятие главы Чувашии.

 

ИЧ

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