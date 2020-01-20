Рейтинг хамских высказываний чиновников о журналистах

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20 января 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, ]

Депутат Госдумы Юрий Афонин, фото соцсети

Некорректные высказывания чиновников всё чаще тиражируются в СМИ и соцсетях. Негативные комментарии адресованы в том числе и журналистам, исправно выполняющим свою работу. Недавно, например, глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал авторов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он смачно поздравил сотрудников региональных изданий с Днём печати. Почти тут же оскалился глава Мордовии Владимир Волков заявивший, что журналисты мешают ему работать и улучшать жизнь людей. «Аргументы недели» сделали рейтинг неприемлемых высказываний депутатов и чиновников о журналистах.

4. «Журналисты — бестолочи»

На заседании Гордумы 27 ноября 2018 года депутат Александр Колесников назвал журналистов «бестолочами». Также чиновник заявил, что это журналисты должны платить депутатам за то, что те регулярно снабжают их темами для сюжетов и публикаций. Также депутат предложил ужесточить выдачу аккредитаций для корреспондентов и вообще вести себя с журналистами, как с женщиной — «чем жестче позиция, тем милее мы будем».

3. «Журналисты — слуги»

В 2018 году депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин назвал журналистов слугами. «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: "Если не нравится, пусть освещают в другом месте".

Также Фатих Сибагатуллин порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты".

2. «Журналистка — овца тупая»

Летом 2019 года новоизбранный украинский депутат партии «Слуга народа», Максим Бужанский, в своём Telegram-канале назвал журналистку "очередной тупой овцой, представляющейся журналисткой одиозного СМИ". Сама журналистка отреагировала на такую акцию спокойно, сравнив Бужанского с "голубем, нагадившим на рукав пальто", обращать внимание на которого не стоит.

1. «Журналисты — твари и проститутки»

18 марта 2019 года депутат Госдумы Юрий Афонин назвал журналистов "проститутками" и "тварями", сделав пост на своей странице в Facebook. Позже Афонин внёс ясность в своё высказывание: он считает "проститутками" и "тварями" не всех журналистов, а тех, кто "промышляет исполнением грязных политических заказов".

По словам Афонина, есть и нормальная журналистика. «Журналистов я уважаю и ценю. Только не все, кто сидит сегодня в российских СМИ, – это действительно журналисты. Там немало тех, кто в жизни не провел ни одного журналистского расследования, не написал и не снял ни одного стоящего репортажа, но промышляет исполнением грязных политических заказов. Транслирует любой фальшивый компромат, который прислали в редакцию с приказом вбросить в инфополе, бесконечно лжет и подтасовывает факты. В последние дни я еще раз убедился, как много в российских СМИ таких "специалистов"», — поделился депутат.

«В общем, тому, кто действительно занимается журналистикой, обижаться на меня не за что. С уважением к журналистам и с презрением к информационным проституткам, Юрий Афонин».

Возможно, в отношении некоторых журналистов депутат Афонин и прав. Только в полной мере его высказывание можно отнести и к целому ряду депутатов.

Недаром, еще столетие назад появился термин «политическая проститутка», который, кстати, придумал возлежащий в Мавзолее кумир политика Афонина.

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