«Чувашский гопник» против Путина. Экс-глава Чувашии оспаривает решение президента

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27 мая 2020, 01:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Летом 2019 года Чувашия входила в один из самых слабых регионов России, слабых в экономическом плане.

Высокий уровень бедности, застой и коррупция стали для этой автономии абсолютной нормой. Всему виной был бывший глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. 29 января 2020 года он был официально отстранён от власти из-за утраты доверия. Ещё ранее Игнатьев нелестно отзывался о журналистах, призывал их «мочить», ведя себя как настоящий провинциальный «гопник». Он позволял себе весьма специфические выражения в общении с людьми. 23 января руководитель региона публично унизил достоинство офицера МЧС, заставив того прыгать с ключами от новых машин. За это его исключили из партии «Единая Россия».

Судя по поведению, Михаил Игнатьев является не более, чем «приблатнённым» политиком, не ставящим ни во что человеческий род. Низкий авторитет, хамское поведение и отвратительная репутация подвели Игнатьева к очень опасной грани. Путину в конце концов надоело присутствие этого человека на руководящем посту Чувашии. Но Игнатьев не только не раскаялся в содеянном, он продолжает официально считать себя правым. 20 мая иск был официально подан в суд, а уже 21-го числа его приняли к производству. Игнатьев всеми силами старается добиться «правды», выступая против Путина. С юристами он уже посоветовался, а вот с психиатрической коллегией видимо забыл. Судебное заседание официально назначили на 30 июня этого года.