В Совфеде против сокращения новогодних праздников в 2021 году

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18 июня 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Новый год в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал идею о сокращении новогодних праздников в 2021 году.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии», - пояснил он.

Клишас отметил, что введенные из-за коронавирусной пандемии выходные неравноценны периоду новогодних каникул. По его словам, установление обязанности работать в Новый год противоречит конституционным принципам равенства и справедливости, поскольку некоторые работники были вынуждены продолжать осуществлять свою трудовую деятельность.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал предложение о сокращении выходных.

Кроме того, новый законопроект прокомментировали в Кремле.