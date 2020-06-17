В Кремле оценили предложение о сокращении новогодних каникул

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17 июня 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: новогодний Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение сократить новогодние каникулы до трех дней, чтобы компенсировать нерабочие дни во время коронавирусной пандемии.

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», - высказал он.

Ранее глава экономического отдела Совфеда Андрей Кутепов сообщил, что в Минтруд отправлен законопроект, в котором говорится о сокращении новогодних праздников в 2021 году.

Позже идею поддержал бывший Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, людям следует открыть новый «трудовой год» уже 2 января.