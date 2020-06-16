Парламентарий прокомментировал идею сократить новогодние каникулы до трёх дней

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16 июня 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Новый год. Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал идею сократить в 2021 году новогодние праздники до трех дней, чтобы таким образом частично восстановить потери экономики, вызванные коронавирусом.

Парламентарий отметил, что суть предложения понятна и логична, однако оно все равно вызывает множество вопросов. «Я имею в виду, что делать с детьми в это каникулярное время, как быть родителям с детьми, как спланировать отдых детей в зимнее время... Может быть, коллеги из комитета по образованию будут искать ответы на эти вопросы, возможно, в изменении графика учебного», - сказал Рязанский. Он подчеркнул, что пока рано принимать однозначное решение – сначала необходимо выслушать все предложения ответственных ведомств.