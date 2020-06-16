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В России в 2021 году могут сократить новогодние праздники до трех дней

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России в 2021 году могут сократить новогодние праздники до трех дней
Совет Федерации. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Глава экономического отдела Совфеда Андрей Кутепов предупредил, что в Минтруд отправлен законопроект, согласно которому в этом году новогодние каникулы для россиян могут сократить до трех дней.

Таким образом предполагается компенсировать нерабочие дни, которые в этом году были введены в апреле и мае из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», - рассказал сенатор.

АБ

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