В России отреагировали на получение Украиной статуса партнера НАТО

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12 июня 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг России, pixabay.com

Российские политики и эксперты прокомментировали получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Член Совета федерации Олег Морозов считает, что получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности. По его словам, это просто «красивый жест» со стороны Североатлантического альянса, к тому же без каких-либо обязательств. Сенатор уверен, что любые надежды Киева на помощь НАТО «абсолютно пустые».

«Для Украины это лишь повод объявить, как ее любят за океаном, и попытаться капитализировать эту позицию через деньги, оружие и политическую поддержку», - высказал он.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков добавил, что новый статус Украины позволит развивать тренд на дальнейшее втягивание Киева в антироссийские схемы.

Ранее Владимир Зеленский оценил получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО.