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Зеленский отреагировал на получение Украиной статуса партнера в НАТО

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Зеленский отреагировал на получение Украиной статуса партнера в НАТО
Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский прокомментировал получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО. По его словам, это позволит альянсу и Киеву улучшить взаимодействие ради общей безопасности.

Зеленский отметил, что благодарит членов альянса за признание "весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире". 

"Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - высказал он.

Ранее Организация Североатлантического альянса назвала дополнительные преимущества, которые получит Украина в качестве партнёра.

БА

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