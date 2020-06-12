В НАТО назвали преимущества Украины после получения статуса партнера

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12 июня 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: флаг Украина-НАТО, poroshenko/Twitter.com/globallookpress.com

В НАТО рассказали о дополнительных преимуществах, которые получит Украина после приобретения статуса партнера расширенных возможностей. Об этом говорится в документе Североатлантического альянса.

«Это включает в себя расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией … Союзники продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны», - сказано в сообщении организации.

В НАТО отметили, что ценят помощь Украины в различных операциях, в том числе в Афганистане и Косово, а также в учениях. В организации считают, что это показывает приверженность Киева евроатлантической безопасности.