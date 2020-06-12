Украина принята в партнерство расширенных возможностей НАТО

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12 июня 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Украины, фото: pixabay.com

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО, сообщил в своем Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус.

Кулеба выразил признательность партнёрам Киева по НАТО «за то, что они сделали это возможным».

Решение присоединения Украины к программе НАТО было принято по так называемой процедуре умолчания. Ранее предполагалось, что его вынесут на заседании министров обороны стран-членов альянса в июне или октябре.

В заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску подчеркивается, что этот статус "не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО". "Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнерству [с Украиной], невзирая на пандемию коронавируса", - заявила Лунгеску. Украина теперь будет иметь "более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией".

Кроме Украины статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.