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Онищенко призвал максимально урезать новогодние выходные

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Онищенко призвал максимально урезать новогодние выходные
Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer АГН Москва

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение сократить новогодние каникулы в 2021 году. По его словам, чем короче будут новогодние праздники – тем лучше.

«Считаю, что надо сократить их еще больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год», - высказал депутат свою точку зрения.

Он отметил, что в европейских странах нет таких длинных зимних праздников, и люди в это время работают. Онищенко подчеркнул, что в первой половине января люди склонны злоупотреблять алкоголем и нездоровой пищей, а также баловаться с петардами.

«А уж если кому-то неймется, то давайте эти выходные на май перенесем – люди хоть поедут на свои шесть соток, посадят рассаду», - заявил он Радио Sputnik.

АБ

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