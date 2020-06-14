В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России от заражения коронавирусом нового типа скончались 119 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июня.
«За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев... За весь период по России умерло 6 948 человек», - уточнили в ведомстве.
При этом в Москве за последние сутки умерли 50 человек, в московской области – 0 и в Санкт- Петербурге – 28.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
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