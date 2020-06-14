Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель, они расходятся с цифрами Оперативного штаба

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14 июня 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель. Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 за месяц - 2 712 человек, из них для 1660 человек коронавирус стал основной причиной смерти. Эти данные расходятся с цифрами, которые публикует Оперативный штаб.

Так, по данным штаба на 1 апреля было зафиксировано 24 летальных исхода, а 1 мая - 1 169 . Таким образом, по официальным данным, за апрель от коронавируса умерли 1 145 человек.

Росстат также опубликовал статистику по смертности за январь-апрель этого года: естественная убыль населения России оставила 160,3 тысячи человек. Число умерших за январь-апрель - 609,5 тысячи человек и снизилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,8%.

Ну а если сделать цифры более наглядными, то получится, что всего за 4 года темпы убыли населения в процветающей России выросли почти вдвое.

Убыль населения в России:

январь-апрель 2017 – 92,8 тыс. человек

январь-апрель 2018 – 121,3 тыс. человек

январь-апрель 2019 – 148,2 тыс. человек

январь-апрель 2020 – 160,3 тыс. человек





