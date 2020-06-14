В России более 8,8 тысяч человек заболело коронавирусом за сутки

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14 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигло 528 964 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июня.

«За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни … выздоровели 5 409 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных COVID-19 зарегистрировано в Москве – 1477, Московской области – 717, Санкт-Петербурге – 256, Свердловской области- 254 и Ханты-Мансийском АО – 229.

Ранее пульмонолог, заслуженный врач России объяснил, как проходит процесс регенерации легких после инфекционных заболеваний.