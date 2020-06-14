Пульмонолог дал рекомендации по восстановлению легких

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14 июня 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: медик, pixabay.com

Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко объяснил, как проходит процесс регенерации легких после инфекционных заболеваний. По его словам, у переболевших коронавирусом нового типа «проблемы не заканчиваются».

«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких. Это бывает после тяжелой пневмонии, при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», - пояснил он в беседе радио Sputnik.

Карабиненко отметил, что сроки восстановления зависят от индивидуальных особенностей организма. Врач добавил, что после свиного гриппа у пациентов наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. При этом он призвал делать дыхательную гимнастику и соблюдать укрепляющий режим.

Ранее врач переболевший коронавирусом показал снимок пораженных инфекцией легких.