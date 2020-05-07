Врач с коронавирусом показал снимок пораженных инфекцией легких

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7 мая 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сердечно-сосудистый хирург одной из московских больниц Леонид Гулиа регулярно рассказывает пользователям о состоянии своего здоровья в период заболевания коронавирусом. В этот раз специалист показал пораженные инфекцией легкие, но не свои.

«Я не рентгенолог, но простыми словами - всё тёмное ещё дышит, белое - нет. Два полумесяца должны быть тёмными с белыми тонкими полосками бронхов и сосудов. И всё это впоследствии уменьшение дыхательного объёма в отдалённом периоде». – пояснил он.

Гулиа отметил, что данная патология является главной причиной одышки и дыхательной недостаточности. Однако он уточнил, что такая клиническая картина наблюдается не у всех.

Кроме того, медик напомнил свои симптомы: высокая температура, слабость и потеря обоняния. Сейчас он проверяет возвращение чувствительности с помощью острой аджики.

Ранее врачи и медсестры одной из подмосковных инфекционных больниц рассказали о своей работе в «грязной зоне» в период пандемии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Гулиа (@leonid.gulia)6 Май 2020 в 12:48 PDT