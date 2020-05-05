Медики подмосковной больницы признались, что «теряют сознание на работе», а у пациентов «исчезают легкие»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: pixabay.com

Врачи и медсестры одной из подмосковных инфекционных больниц рассказали о своей работе в «грязной зоне» в период пандемии, в том числе об уходе и лечении за «коронавирусными» больными.

«Защитная маска натирает нос, натирает скулы. Неприятные ощущения. Когда проводишь сердечно-легочную реанимацию, очень тяжело дышать в этих костюмах. Некоторые у нас даже теряют сознание»», - поделилась врач-ординатор, анестизиолог-реаниматолог Татьяна Малышева.

Медсестра-анестезист Дарья Пугалова отметила, что раньше, в основном, лежали пациенты с пневмонией и риск летального исхода был почти нулевой, а сейчас непонятно, кто «сможет выжить».

«У них исчезают легкие. Человеку просто нечем дышать, он задыхается. Это что-то страшное», - высказала она.

По ее словам, от гриппа тоже умирают, но такого «шквала поступлений» не было никогда. Дарья добавила, что родные не хотели ее отпускать на работу в период сложной эпидемиологической ситуации: «Мы держим оборону, боремся со смертью».

Кроме того, врачи пояснили, что раньше экстренных случаев в их практике было гораздо меньше, а сейчас они ежеминутно в ожидании критических ситуаций.

Ранее медсестра, работающая в «красной зоне» инфекционной больницы №40 в московском поселке Коммунарка, рассказала о пациентах госпиталя.