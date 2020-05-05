Медсестра из Коммунарки о пациентах с COVID: «Сначала были «куршевельские», теперь те, кто заразился в магазине у дома»

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5 мая 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Медсестра, работающая в «красной зоне» инфекционной больницы №40 в московском поселке Коммунарка, рассказала о пациентах госпиталя. По словам медработника, за этот период пандемии коронавирусной инфекции- чуть больше месяца - все поменялось, - сообщает kp.ru. Все - и больница, и персонал, и пациенты.

Медсестра поделилась, что первыми пациентами, у которых выявляли коронавирус, были вернувшиеся с зарубежных курортов «итальянцы», «куршавельские». Она говорит, что эта сытая категория, дочки каких-то «продвинутых» буржуев, были шокированы, от отсутствия в больнице полноценного ресторана.

Также среди пациентов были «требовательные мужики, пугающие усталого доктора какими-то страшными фамилиями из телевизора». И все они считали, что «эти нищеброды в белых халатах специально «поймали и заточили» их ради собственного удовольствия... и конечно, все этому пиплу пожизненно обязаны».

По данным медсестры, теперь «скорые» везут тех, кто подцепил заразу в каком-нибудь магазине у дома, или еще где-то, но не на курорте. В Коммунарке привозят фельдшеров, сестер, докторов. Дедушек чьих-то, внуков, мужей - любимых и родных людей.

В «Коммунарке» не сплошные «випы», а обычные люди.

Напомним, заразился и главврач Коммунарки Денис Проценко.