Зеленский, у которого коронавирусом заболела жена, поручил правительству выработать решения по ситуации с COVID-19

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13 июня 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В. Зеленский, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого коронавирусом заразилась жена, поручил правительству выработать решения по ситуации с новой опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Зеленский в субботу, 13 июня, собрал кабинет министров и правоохранительные ведомства на селекторное совещание, чтобы владеть самой свежей информацией о распространении болезни и средствах предотвращения этого во время адаптивного карантина. Зеленский выразил обеспокоенность числом заболевших. «Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», – сказал он. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения. Украинский премьер Денис Шмыгаль считает, что «причины для паники нет, но есть «звоночки», которые требуют реакции».

«Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей», – заявил Зеленский.

Сам он недавно был замечен в кафе. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что официальный Киев будет сообщать о новых случаях заражения коронавирусом.