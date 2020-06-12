Супруга президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

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12 июня 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Елена Зеленская, жена президента Украины, заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информации, размещенной в Telegram-канале Офиса главы государства.

В офисе рассказали, что Зеленская чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. В настоящий момент женщина находится на амбулаторном лечении, она изолирована от других членов семьи.

Отмечается, что у Владимира Зеленского коронавирус не обнаружен.

Ранее сегодня сообщалось, что в парламенте самопровозглашенной ДНР объяснили «фантастический провал» Зеленского. По данному вопросу в беседе с представителями СМИ высказался депутат Олег Онопко.