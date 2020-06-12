Два возможных условия для быстрого распространения коронавируса назвали ученые

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12 июня 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, PPI / globallookpress.com

Ученые заявили, что низкая температура воздуха и сухой климат, вероятно, являются условиями быстрого распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежной научной прессы.

Как информирует издание Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open, к своему выводу исследователи пришли, проанализировав данные о заболеваемости коронавирусом в различных городах мира.

По словам процитированного в материале профессора из Мериленда Мохаммеда Саджади, он и его коллеги полагают, что COVID-19 хуже распространяется в условиях высоких температур и влажности.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты рассказали, какой напиток способствует снижению артериального давления без лекарств.