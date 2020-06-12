Назван напиток для снижения артериального давления без приема медпрепаратов

Назван напиток, употребление которого снижает артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет издание «Суть событий», ученые посоветовали гипертоникам классический зеленый чай, который производится из растения Camellia sinensis. Предполагается, что дневная норма напитка должна составлять три-четыре чашки.
В процитированной публикации отмечается, что, согласно данным исследований, зеленый чай является источником антиоксидантов, также он способствует расслаблению сосудов и улучшению кровотока.
Прежде чем брать на вооружение обозначенный способ снижения давления, необходимо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Ранее сегодня сообщалось, что в блогосферу выложили материал, в котором перечисляются возможные признаки появления рака желудка.