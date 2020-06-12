Названы пять возможных симптомов появления раковой опухоли в желудке человека

Перечислены сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования в желудке. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в интернете.
В списке, опубликованном на канале «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», фигурируют следующие признаки:
1. постоянная слабость;
2. дискомфорт в верхней части живота;
3. вздутие после приема пищи;
4. постоянная изжога;
5. потеря аппетита.
Ранее сегодня сообщалось, что иностранные исследователи обнаружили новый симптом, связанный с заражением коронавирусной инфекцией, которая представляет смертельную опасность для человека.