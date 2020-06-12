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Названы пять возможных симптомов появления раковой опухоли в желудке человека

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы пять возможных симптомов появления раковой опухоли в желудке человека
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Перечислены сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования в желудке. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в интернете.

В списке, опубликованном на канале «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», фигурируют следующие признаки:

1. постоянная слабость;

2. дискомфорт в верхней части живота;

3. вздутие после приема пищи;

4. постоянная изжога;

5. потеря аппетита.

Ранее сегодня сообщалось, что иностранные исследователи обнаружили новый симптом, связанный с заражением коронавирусной инфекцией, которая представляет смертельную опасность для человека.

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