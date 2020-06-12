Ученые назвали новый связанный с заражением коронавирусом COVID-19 симптом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 июня 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Исследователи, работающие в Великобритании, обнаружили новый симптом, связанный с заражением смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет ресурс Medical Xpress, специалисты из Университета Ливерпуля выявили, что у пациентов с острым панкреатитом и COVID-19 наблюдается высокое содержание сахара и жира в крови.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские ученые вычислили группу крови, снижающую риск заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставила биотехническая компания 23andMe.