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Ученые определили снижающую вероятность заражения коронавирусом группу крови

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые определили снижающую вероятность заражения коронавирусом группу крови
Медик, PPI / globallookpress.com

Ученые из Соединенных Штатов вычислили группу крови, снижающую вероятность заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказали в американской биотехнической компании 23andMe.

В публикации, размещенной на сайте организации, говорится, что, согласно выводам исследователей, защитные функции способна выполнять первая группа крови. Среди ее обладателей положительный результат теста на COVID-19 встречается на 9-18% реже, чем у других людей.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Эдигер, врач-патологоанатом, озвучил внешние симптомы заражения коронавирусом. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

ДЦ

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