Ученые определили снижающую вероятность заражения коронавирусом группу крови

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 июня 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, PPI / globallookpress.com

Ученые из Соединенных Штатов вычислили группу крови, снижающую вероятность заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказали в американской биотехнической компании 23andMe.

В публикации, размещенной на сайте организации, говорится, что, согласно выводам исследователей, защитные функции способна выполнять первая группа крови. Среди ее обладателей положительный результат теста на COVID-19 встречается на 9-18% реже, чем у других людей.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Эдигер, врач-патологоанатом, озвучил внешние симптомы заражения коронавирусом. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.