Врач-патологоанатом озвучил внешние симптомы заражения коронавирусом COVID-19

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11 июня 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Звезда»

Медики, PPI / globallookpress.com

Обозначены визуальные признаки заражения коронавирусом COVID-19. Соответствующую информацию в разговоре с журналистами озвучил врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Медицинский специалист назвал среди внешних симптомов коронавирусной инфекции покраснения кожи кистей рук с нечеткими границами, а также нижней трети голени, ступней с синюшно-багровым оттенком. В некоторых случаях сыпь носит характер розово-красноватых пятен, отметил собеседник журналистов телеканала «Звезда».

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи, работающие в научных организациях Великобритании, рассказали об эффективном способе защиты от пандемии COVID-19.