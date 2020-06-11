Зарубежные исследователи назвали эффективный способ защиты от пандемии COVID-19

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11 июня 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Москвы, PPI / globallookpress.com

Повсеместное ношение масок является эффективным способом защиты от пандемии смертельно опасного коронавируса COVID-19. К соответствующему выводу пришли ученые, работающие в Великобритании.

Как пишет издание Proceedings of the Royal Society, проведенное специалистами исследование показало, что маски, даже самодельные, способны значительно замедлить передачу болезни, если они применяются повсеместно, в том числе людьми, у которых нет симптомов инфекции.

Согласно точке зрения ученых, маски могут остановить прогнозируемую вторую волну коронавируса, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Джон Кисиэль, гастроэнтеролог из США, озвучил главный ранний симптом рака кишечника.