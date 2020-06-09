Американский гастроэнтеролог озвучил главный ранний симптом рака кишечника

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9 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, globallookpress.com

Джон Кисиэль, гастроэнтеролог, работающий в расположенной в американском Рочестере клинике Майо, обозначил главный ранний признак колоректального рака. Об этом рассказывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как информирует Medical Xpress, Кисиэль отметил, что рак кишечника поддается терапии, особенно в тех случаях, когда недуг удалось обнаружить на начальной стадии развития опухоли. По словам врача, основным ранним симптомом болезни являются болевые ощущения в животе.

Растущее злокачественное образование мешает нормальной работе кишечника. В результате человек испытывает дискомфорт, пояснил Джон Кисиэль.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали список лучших продуктов против онкологических недугов.