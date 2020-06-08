Список лучших продуктов питания против раковых опухолей опубликовали в интернете

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 июня 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Перечислены продукты питания, содержащие элементы, которые обладают способностью замедлять рост злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.

В списке лучших продуктов против раковых опухолей, приведенном на ресурсе banketof.ru, в частности, фигурируют:

1. крестоцветные: цветная, белокочанная, брюссельская капуста, брокколи;

2. соя;

3. лук и чеснок;

4. бурые водоросли;

5. орехи и плодовые семечки;

6. японские и китайские грибы;

7. помидоры;

8. цитрусовые и ягоды;

9. полезные специи, например, куркума.

Ранее сообщалось, что онколог Иван Карасев назвал признаки рака легких, которые принимают за симптомы коронавирусной инфекции.