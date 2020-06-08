Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Список лучших продуктов питания против раковых опухолей опубликовали в интернете

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Список лучших продуктов питания против раковых опухолей опубликовали в интернете
Медик, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Перечислены продукты питания, содержащие элементы, которые обладают способностью замедлять рост злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.

В списке лучших продуктов против раковых опухолей, приведенном на ресурсе banketof.ru, в частности, фигурируют:

1. крестоцветные: цветная, белокочанная, брюссельская капуста, брокколи;

2. соя;

3. лук и чеснок;

4. бурые водоросли;

5. орехи и плодовые семечки;

6. японские и китайские грибы;

7. помидоры;

8. цитрусовые и ягоды;

9. полезные специи, например, куркума.

Ранее сообщалось, что онколог Иван Карасев назвал признаки рака легких, которые принимают за симптомы коронавирусной инфекции.

ДЦ

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью