Список лучших продуктов питания против раковых опухолей опубликовали в интернете

Перечислены продукты питания, содержащие элементы, которые обладают способностью замедлять рост злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.
В списке лучших продуктов против раковых опухолей, приведенном на ресурсе banketof.ru, в частности, фигурируют:
1. крестоцветные: цветная, белокочанная, брюссельская капуста, брокколи;
2. соя;
3. лук и чеснок;
4. бурые водоросли;
5. орехи и плодовые семечки;
6. японские и китайские грибы;
7. помидоры;
8. цитрусовые и ягоды;
9. полезные специи, например, куркума.
Ранее сообщалось, что онколог Иван Карасев назвал признаки рака легких, которые принимают за симптомы коронавирусной инфекции.