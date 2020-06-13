У Зеленского пообещали не скрывать новые случаи заражения коронавирусом

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13 июня 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото пресс-службы

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что официальный Киев будет сообщать о новых случаях заражения коронавирусом. Такой стала реакция на информацию о вспышке COVID-19 в администрации украинсого лидера.

Информацию о вспышке в офисе Зеленского распространили украинские СМИ. Они сообщили о заражении одного министра и одного советника украинского президента.

Накануне чиновники съездили в Париж. После поездки у них был выявлен коронавирус. Все это украинским СМИ сообщил источник из окружения Владимира Зеленского.

«Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди, Еленой Зеленской», — заявила Юлия Мендель.

Каким образом Зеленскому удалось не заразиться от жены, пресс-секретарь украинского президента не пояснила. А по заверениям пресс-службы украинский лидер полностью здоров. Сейчас просто, вынужден перейти на особый режим работы.