Зеленский прекращает контакты с людьми

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июня 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Зеленского

Владимир Зеленский в эпоху коронавируса на фото пресс-службы

Стали известны подробности нового режима работы Зеленского. График поменялся после заболевания коронавирусом супруги президента Украины. О новых правилах сообщила пресс-служба администрации Владимира Зеленского.

Тесты на коронавирус были положительными только у супруги Владимира Зеленского. Он сам здоров.

«Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия», — заявила пресс-служба украинского лидера: «Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям».

Теперь президент Украины будет каждый день проходить медосмотры. Круг физического общения у него ограничат. Совещания будут проходить в онлайн-режиме. Очные встречи и личное общение отменяются.

Исключение будет сделано только для экстренных случаев, которые требуют немедленного реагирования.