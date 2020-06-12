Зеленский прекращает контакты с людьми

Стали известны подробности нового режима работы Зеленского. График поменялся после заболевания коронавирусом супруги президента Украины. О новых правилах сообщила пресс-служба администрации Владимира Зеленского.
Тесты на коронавирус были положительными только у супруги Владимира Зеленского. Он сам здоров.
«Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия», — заявила пресс-служба украинского лидера: «Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям».
Теперь президент Украины будет каждый день проходить медосмотры. Круг физического общения у него ограничат. Совещания будут проходить в онлайн-режиме. Очные встречи и личное общение отменяются.
Исключение будет сделано только для экстренных случаев, которые требуют немедленного реагирования.